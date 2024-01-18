Северин Ганцарчик будет помогать Александру Хацкевичу спасать Заглембе Сосновец от вылета в Дивизион 2.

Как сообщалось ранее, экс-тренер Динамо Александр Хацкевич трудоустроился в чемпионате Польши, возглавив перволиговый Заглембе Сосновец. По сообщению официального сайта, ассистентом 50-летнего белоруса стал Северин Ганцарчик.

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Напомним, 42-летний специалист хорошо знаком украинским болельщикам. В 2002 году Ганцарчик перешел в киевский Арсенал, а впоследствии играл за Волынь. Наибольших успехов экс-защитник достиг в харьковском Металлисте, с которым трижды выигрывал бронзу УПЛ. Впоследствии вернулся на родину, где стал чемпионом Польши с познанским Лехом. За национальную сборную провел 7 матчей.

Тренерскую карьеру начал в июле 2022-го, войдя в тренерский штаб команды Гурник Ленчна. Был у него и опыт самостоятельной работы – в течение трех месяцев (с апреля по июнь 2023-го) он возглавлял низшелиговый клуб Уния Тужа Слёнска.

К слову, Заглембе Сосновец после 19-ти туров идет в турнирной таблице Дивизиона 1 на последней строчке, имея в своем активе 11 очков.

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