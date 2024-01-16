Заглембе Сосновец на своем официальном сайте объявил о назначении Александра Хацкевича на должность главного тренера команды.

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Контракт с белорусским специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. О других членах тренерского штаба станет известно позже. Отметим, что Заглембе Сосновец сейчас находится на дне второго дивизиона и рискует упасть еще ниже.

Напомним, после увольнения из Динамо в 2019-м белорусский специалист принял приглашение из России и возглавил волгоградский Ротор, в котором проработал 2 года. Он сумел вывести команду в элитный дивизион после 16 лет перерыва, но развить успех там не удалось. В сентябре 2022-го он трудоустроился в кипрской Кармиотиссе, но продержался там всего полтора месяца.

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