Як повідомлялось раніше, екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич працевлаштувався у чемпіонаті Польщі, очоливши першоліговий Заглембє Сосновєц. За повідомленням офіційного сайту, асистентом 50-річного білоруса став Северин Ганцарчик.

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Нагадаємо, 42-річний фахівець добре знайомий українським уболівальникам. У 2002 році Ганцарчик перейшов у київський Арсенал, а згодом грав за Волинь. Найбільших успіхів екс-захисник досяг у харківському Металісті, з яким тричі вигравав бронзу УПЛ. Згодом повернувся на батьківщину, де став чемпіоном Польщі з познанським Лехом. За національну збірну провів 7 матчів.

Тренерську кар'єру розпочав у липні 2022-го, увійшовши у тренерський штаб команди Гурнік Ленчна. Був у нього і досвід самостійної роботи – протягом трьох місяців (з квітня по червень 2023-го) він очолював нижчоліговий клуб Унія Тужа Сльонска.

До слова, Заглембє Сосновєц після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Дивізіону 1 на останній сходинці, маючи у своєму доробку 11 очок.

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