Бирмингем в понедельник, 9 октября, объявил об увольнении главного тренера Джона Юстаса, работавшего с командой с 2022 года.

Руни покинул ДС Юнайтед после победы – англичанин поднял команду с колен, но не выполнил главную задачу

Как информирует The Athletic, руководство клуба уже выбрало кандидата на должность наставника. Уэйн Руни, который недавно покинул МЛС, может возглавить Бирмингем в ближайшее время. Сейчас "синие" занимают шестое место в Чемпионшипе, имея 18 очков после 11 матчей.

Напомним, что Уэйн Руни почти всю свою карьеру играл за Манчестер Юнайтед. Он провел за манкунианцев 559 матчей, забив 253 гола и оформив 145 ассистов.

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