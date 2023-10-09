Бірмінгем в понеділок, 9 жовтня, оголосив про звільнення головного тренера Джона Юстаса, який працював з командою з 2022 року.

Руні покинув ДС Юнайтед після перемоги – англієць підняв команду з колін, але не виконав головне завдання

Як інформує The Athletic, керівництво клубу вже обрало кандидата на посаду наставника. Вейн Руні, який нещодавно покинув МЛС, може очолити Бірмінгем найближчим часом. Наразі "сині" посідають шосте місце у Чемпіоншипі, маючи 18 очок після 11 матчів.

Нагадаємо, що Вейн Руні майже всю свою кар'єру грав за Манчестер Юнайтед. Він провів за манкуніанців 559 матчів, забивши 253 голи та оформивши 145 асистів.

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