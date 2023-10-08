Даже победа в матче последнего тура регулярного сезона МЛС над Нью-Йорк Сити (2:0) не позволила ДС Юнайтед выйти в плей-офф. Эта игра стала последней во главе команды для Уэйна Руйни. Стороны решили не активировать опцию продления контракта еще на сезон, сообщает пресс-служба клуба.

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"Думаю, что сейчас подходящий момент. Я сделал все, что мог, чтобы попытаться вывести клуб в плей-офф. Чувствую, что пора вернуться в Англию, прежде всего, чтобы быть рядом со своей семьей. Я не видел их очень давно. Что дальше? Пока не знаю. Четыре недели назад мне предложили работу недалеко от дома. Я отказался, потому что хотел работать и сделать все возможное, чтобы попасть в плей-офф", – заявил Руни.

Напомним, англичанин возглавил ДС Юнайтед летом 2022 года, когда команда тотально провалила сезон, финишировав последней с 27 очками. Это был самый плохой результат в лиге. Под руководством Уэйна Руни "красно-черные" до последнего боролись за плей-офф и завершили чемпионат, имея 40 зачетных пунктов.

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