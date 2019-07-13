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Легенда Манчестер Юнайтед объяснил, почему Сити будет трудно защитить титул чемпиона АПЛ

21:34 81 Читати українською
Легенда Манчестер Юнайтед объяснил, почему Сити будет трудно защитить титул чемпиона АПЛ
Венсан Компани / фото из соцсетей

Легендарный полузащитник английского Манчестер Юнайтед Брайан Робсон считает, что в сезоне 2019/20 в АПЛ может появиться новый чемпион.

"Всегда есть шанс догнать команду, которая только что стала чемпионом. Многое будет зависеть от того, как Сити заменит Венсана Компани. Это большая потеря для "горожан". Он был лидером раздевалки.

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Еще важно, как команда начинает сезон. Если старт выходит хорошим, то можно быть уверенным в собственных силах. Манчестер Сити способен снова взять титул, но их можно опередить", – цитирует Робсона Goal.com.

Напомним, в прошлом сезоне МЮ занял шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от Манчестер Сити, который стал чемпионом, составило 32 очка.

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Англия Венсан Компани Венсан Компани Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Брайан Робсон
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