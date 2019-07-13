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Зинченко с Манчестер Сити отправится в турне по Азии – Гвардиола не взял двух конкурентов украинца

19:51 116 Читати українською
Зинченко с Манчестер Сити отправится в турне по Азии – Гвардиола не взял двух конкурентов украинца
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити включил Александра Зинченко в список игроков, которые отправятся в турне по Азии в рамках подготовки к сезону 2019/20.

Хосеп Гвардиола включил Александра Зинченко в список из 26-ти исполнителей, которые примут участие в азиатском турне, информирует официальный сайт "горожан".

Ман Сити уже на этих выходных отправится в Китай, а позже – в Гонконг. Участие в турнире примут также Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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К слову, в списке отсутствуют двое конкурентов Зинченко – Бенжамен Менди (травма) и Фабиан Делф, который близок к переходу в Эвертон. Также с командой не поедут игроки, участвовавшие в Копа Америка и КАН: Агуэро, Жезус, Фернандиньо, Марез, Отаменди, Эдерсон и Эрик Гарсия.

Кроме того, Гвардиола не взял еще и Мангала и Дугласа Луиса, которые близки к уходу из клуба.

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Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Главное Александр Зинченко Александр Зинченко
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