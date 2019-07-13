Легенда Манчестер Юнайтед пояснив, чому Сіті буде важко захистити титул чемпіона АПЛ

Легендарний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Браян Робсон вважає, що у сезоні 2019/20 в АПЛ може з'явитися новий чемпіон.

"Завжди є шанс наздогнати команду, яка тільки що стала чемпіоном. Багато чого буде залежати від того, як Сіті замінить Венсана Компані. Це велика втрата для "містян". Він був лідером роздягальні.

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Ще важливо, як команда починає сезон. Якщо старт виходить хорошим, то можна бути впевненим у власних силах. Ман Сіті здатний знову взяти титул, але їх можна випередити", – цитує Робсона Goal.com.

Нагадаємо, у минулому сезоні МЮ посів шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Відставання від Манчестер Сіті, який став чемпіоном, склало 32 очки.

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