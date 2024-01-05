Нападающий Аль-Ахли Роберто Фирмино может вернуться в чемпионат Англии.

Фирмино желает покинуть Аль-Ахли и вернуться в Европу. Как информирует talkSPORT, саудовский клуб уже предложил бразильца Фулхэму. Лондонский клуб переживает не самые лучшие времена после летней продажи бомбардира Александара Митровича в Аль-Хиляль и может всерьёз заинтересоваться таким мастером, как Фирмино.

Тайна пропажи Бензема раскрыта – менеджер Аль-Иттихада рассказал правду о "демарше"

Роберто является легендой Ливерпуля, в составе которого провёл 8 сезонов. Он выиграл с "красными" чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

В 17 матчах в составе Аль-Ахли Фирмино забил 3 мяча и оформил 2 голевые передачи.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм