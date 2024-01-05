Фірміно бажає покинути Аль-Ахлі та повернутися в Європу. Як інформує talkSPORT, саудівський клуб уже запропонував бразильця Фулхему. Лондонський клуб переживає не найкращі часи після літнього продажу бомбардира Александара Мітровіча до Аль-Хіляля і може всерйоз зацікавитися таким майстром, як Фірміно.

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Роберто є легендою Ліверпуля, у складі якого провів 8 сезонів. Він виграв із "червоними" чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний ЧС.

У 17 матчах у складі Аль-Ахлі Фірміно забив 3 м'ячі й оформив 2 гольові передачі.

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