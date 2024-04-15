Нынешний сезон станет последним в карьере 37-летнего Рауля Гарсии, сообщила пресс-служба Атлетика.

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Баск дебютировал за родную Осасуну в далеком 2005-м и спустя 2 года получил приглашение от мадридского Атлетико. С "матрасниками" связаны главные титулы в карьере Гарсии – Ла Лига 2013/14, Лига Европы 209/10, два Суперкубка УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. С 2015-го он выступал за Атлетик, где разжился еще двумя трофеями – Суперкубок Испании и нынешний розыгрыш Кубка Испании на прощание.

В общем Гарсия провел более 800 матчей на профессиональном уровне, отмечаясь "железным" здоровьем и универсальностью. Он начинал как центрхав, но впоследствии получил роль в атаке. Не сложилось только со сборной Испании – всего 2 товарищеских матча в 2014 году.

️ Raúl García colgará las botas al final de la temporada.



El inolvidable futbolista navarro se marchará del Athletic Club con una Copa y una Supercopa bajo el brazo y unos números espectaculares. #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) April 15, 2024

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