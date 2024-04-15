Легенда Ла Ліги завершить кар'єру в кінці сезону – понад 800 матчів, три єврокубки, чемпіонат і Кубок Іспанії
Один з найбільш знакових ветеранів іспанського футболу готується вішати бутси на цвях.
Нинішній сезон стане останнім у кар'єрі 37-річного Рауля Гарсії, повідомила прес-служба Атлетіка.
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Баск дебютував за рідну Осасуну в далекому 2005-му і через 2 роки отримав запрошення від мадридського Атлетіко. З "матрацниками" пов'язані головні титули у кар'єрі Гарсії – Ла Ліга 2013/14, Ліга Європи 209/10, два Суперкубки УЄФА, Кубок і Суперкубок Іспанії. З 2015-го він виступав за Атлетік, де розжився ще двома трофеями – Суперкубок Іспанії та нинішній розіграш Кубка Іспанії на прощання.
Загалом Гарсія провів понад 800 матчів на професіональному рівні, відзначаючись "залізним" здоров'ям і універсальністю. Він починав як центрхав, але згодом отримав роль в атаці. Не склалося тільки зі збірною Іспанії – всього 2 товариські матчі у 2014 році.
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