Нинішній сезон стане останнім у кар'єрі 37-річного Рауля Гарсії, повідомила прес-служба Атлетіка.

Телевізор зібрав 50 тисяч фанатів Атлетіка на стадіоні без команд – кадри божевілля після 40 років "голоду"

Баск дебютував за рідну Осасуну в далекому 2005-му і через 2 роки отримав запрошення від мадридського Атлетіко. З "матрацниками" пов'язані головні титули у кар'єрі Гарсії – Ла Ліга 2013/14, Ліга Європи 209/10, два Суперкубки УЄФА, Кубок і Суперкубок Іспанії. З 2015-го він виступав за Атлетік, де розжився ще двома трофеями – Суперкубок Іспанії та нинішній розіграш Кубка Іспанії на прощання.

Загалом Гарсія провів понад 800 матчів на професіональному рівні, відзначаючись "залізним" здоров'ям і універсальністю. Він починав як центрхав, але згодом отримав роль в атаці. Не склалося тільки зі збірною Іспанії – всього 2 товариські матчі у 2014 році.

️ Raúl García colgará las botas al final de la temporada.



El inolvidable futbolista navarro se marchará del Athletic Club con una Copa y una Supercopa bajo el brazo y unos números espectaculares. #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) April 15, 2024

Сосьєдад по-дурному втратив перемогу над аутсайдером, Вільяреал розписав нічию з Атлетіком, Севілья здолала Лас-Пальмас