Легенда Карпат заболел и нуждается в помощи

"Зелено-белые" инициировали сбор средств на операцию для легендарного игрока Карпат.

Бывший футболист и тренер львовских Карпат Ростислав Поточняк нуждается в помощи. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь "зелено-белых" Юрий Назаркевич, призвав всех неравнодушных помочь легендарному обладателю Кубка СССР-1969.

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"Легендарный ветеран львовских Карпат, харьковского Металлиста и украинского футбола 72-летний Ростислав Поточняк находится в эти дни в больнице. В ближайшие дни его ждет сложная операция по замене тазобедренного сустава. После чего придется пройти еще длительный курс реабилитации. Для этого всего нужны средства . Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным поклонникам игры легендарного и популярного ветерана футбола с возможностью предоставления посильной финансовой помощи. Средства просим перечислять на карточку Приватбанка по номеру: 5168 7 573 4999 6878. Поточняк Ростислав Мирославович. Спасибо за понимание и поддержку!", – написал Назаркевич в соцсети.

Напомним, Поточняк – воспитанник львовского СКА. С 1966 по 1977 гг. защищал цвета львовских Карпат, а с 1978 по 1983 гг. бегал в футболке харьковского Металлиста. Попробовал себя Ростислав и на тренерской ниве – с 1989 по 199 г. возглавлял "зелено-белых", а в 2003 году работал в Карпатах-3.

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