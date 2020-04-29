Легенда Карпат выписан из больницы после сложной операции – ему помог старый друг из Динамо

Пресс-атташе Карпат Юрий Назаркевич поделился приятной новостью о состоянии здоровья культового защитника Карпат (1966–1977) и Металлиста (1978–83) Ростислава Поточняка.

"Легендарный ветеран львовских Карпат, харьковского Металлиста и украинского футбола 72-летний Ростислав Поточняк уже выписался домой из больницы, где ему пришлось пережить очень сложную операцию нескольких переломов в области тазобедренного сустава. Среди футбольных доброжелателей, которые оказали помощь Ростиславу Поточняку, был и легендарный ветеран киевского Динамо, известный украинский специалист футбола Леонид Буряк.

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А произошло это так. Мне как-то позвонил мой давний коллега по работе из Динамо, известный журналист Алексей Семененко, который и сообщил, что Леонид Буряк готов оказать финансовую поддержку на лечение Ростислава Поточняка. Впоследствии сам Леонид Иосифович сообщил, что знаком с Поточняком еще с начала 70-х годов прошлого века, когда вместе выступали за молодежную сборную СССР. По словам Леонида Буряка, Поточняк был одним из лучших центральных защитников в советском футболе и в наше время определенно был бы топовым игроком в украинском футболе. Вот так, через несколько десятилетий, сработало футбольное благотворное братство достойное подражания.

Сейчас Ростислав Поточняк чувствует себя более-менее нормально и проходит дома послеоперационные и реабилитационные курсы упражнений, которые, по словам Леонида Буряка, не менее важные и ответственные, чем сама операция. Ростислав Поточняк попросил еще раз поблагодарить всех за вовремя оказанную помощь, поддержку и пожелал всем крепкого здоровья!" – написал Назаркевич в Facebook.

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