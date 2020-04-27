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Карпаты повторно выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ

08:26 37 Читати українською
Карпаты повторно выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ
Олег Смалийчук / Сайт Карпат

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук все же сможет побороться за пост главы украинской Премьер-лиги.

Львовский клуб на своем официальном сайте объявил, что повторно выдвигает на пост президента Премьер-лиги Смалийчука Олега Петровича.

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Соответствующее официальное письмо и заявление кандидата на должность отправлены на адрес Дирекции Премьер-лиги. Карпаты воспользовались переносом выборов с 27 апреля на 25 мая 2020 года. До этого единственным официально зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко, которого выдвинули Десна и Львов.

К слову, волеизъявление клубов Премьер-лиги перенесли уже во второй раз. Изначально планировалось, что выборы состоятся 7 апреля. Однако их перенесли на 24 апреля из-за введенного Кабинетом министров карантина. Поскольку правительство продолжило карантин до 11 мая, то и УПЛ решила снова отложить выборы.

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Теги
Карпаты Карпаты УПЛ Олег Смалийчук выборы президента УПЛ
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