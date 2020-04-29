Легенда Карпат виписаний з лікарні після складної операції – йому допоміг давній товариш з Динамо

Прес-аташе Карпат Юрій Назаркевич поділився приємною новиною про стан здоров'я культового захисника Карпат (1966–1977) і Металіста (1978–83) Ростислава Поточняка.

"Легендарний ветеран львівських Карпат, харківського Металіста та українського футболу 72-річний Ростислав Поточняк вже виписався додому з лікарні, де йому довелося пережити дуже складну операцію декількох переломів в області кульшового суглобу. Серед футбольних добродіїв, які надали допомогу Ростиславу Поточняку, був і легендарний ветеран київського Динамо, відомий український фахівець футболу Леонід Буряк.

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А сталося це так. Мені якось зателефонував мій давній колега по роботі з Динамо, відомий журналіст Олексій Семененко, який і повідомив, що Леонід Буряк готовий надати фінансову підтримку на лікування Ростислава Поточняка. Згодом сам Леонід Йосифович повідомив, що знайомий з Поточняком ще з початку 70-х років минулого століття, коли разом виступали за молодіжну збірну СРСР. За словами Леоніда Буряка, Поточняк був одним з найкращих центральних захисників у радянському футболі і в наш час безумовно був би топовим гравцем в українському футболі. Ось так, через декілька десятиліть, спрацювало футбольне доброчинне братерство гідне наслідування.

Зараз Ростислав Поточняк почуває себе більш-менш нормально і проходить вдома післяопераційні та реабілітаційні курси вправ, які, за словами Леоніда Буряка, не менш важливі та відповідальні, як і сама операція. Ростислав Поточняк попросив ще раз подякувати усім за вчасно надану допомогу, підтримку та побажав усім міцного здоров’я!" – написав Назаркевич у Facebook.

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