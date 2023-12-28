Бетис в своем твиттере объявил о подписании контракта с Хоакином до конца текущего сезона. Впрочем, это только на день - в Испании празднуют день смеха (или день дурака) 28-го декабря, поэтому сообщение в твиттере "зелено-белых" лишь розыгрыш.

Бетис представил первого зимнего новичка пародией на фильм "Один дома"

42-летний ветеран завершил карьеру по завершении прошлой кампании. Хоакин очень близок к побитию рекорда Субисарреты по матчам в Примере (622) – у легенды Бетиса 617 сыгранных поединков.

В своей карьере Хоакин успел также поиграть за такие команды, как Валенсия, Малага и Фиорентина. На его счету 52 матча и 4 гола за сборную Испании. Полузащитник выигрывал три Кубка Испании – дважды с Бетисом и один раз с Валенсией. В сезоне 2001/02 он был признан лучшим молодым футболистом года в Испании.

"Это безумие": Довбик шокировал своих предшественников в Жироне – намекают на Барсу с Реалом