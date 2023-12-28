Бетіс у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з Хоакіном до кінця поточного сезону. Втім, це лише на день – в Іспанії святкують день сміху (або день дурня) 28-го грудня, тож допис у твіттері "зелено-білих" лише розіграш.

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42-річний ветеран завершив кар'єру по завершенні минулої кампанії. Хоакін дуже близький до побиття рекорду Субісаррети за матчами в Прімері (622) – у легенди Бетіса 617 зіграних поєдинків.

У своїй кар'єрі Хоакін встиг також пограти за такі команди, як Валенсія, Малага та Фіорентина. На його рахунку 52 матчі та 4 голи за збірну Іспанії. Півзахисник вигравав три Кубки Іспанії – двічі з Бетісом і один раз із Валенсією. У сезоні 2001/02 він був визнаний найкращим молодим футболістом року в Іспанії.

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