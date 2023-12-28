В среду, 27 декабря, Бетис объявил о своём первом зимнем приобретении. Им стал опорный полузащитник сборной США Джонни Кардозо, который подписал контракт до 2029 года. Севильский клуб заплатил 6 млн евро за 80% прав на игрока.

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В составе Интернасьонала Джонни 22-летний хавбек провёл 144 матча, в которых забил 7 мячей и оформил 5 голевых передач. В Бетисе он призвал заменить Гвидо Родригеса, за которым охотятся Барселона, Ливерпуль и другие топ-клубы.

Бетис представил Кардозо с помощью пародии на фильм "Один дома".