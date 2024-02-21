Полгода назад Годин повесил бутсы на гвоздь после того, как его контракт с Велес Сарсфилд был завершён. Он объявил о завершении карьеры и должен был тихо уйти на пенсию. Однако к 38-летнему ветерану обратился любительский уругвайский клуб Поронгос де Флорес, и Диего не смог отказаться от такого удовольствия.

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Как информирует официальный Твиттер клуба, Годин подписал с ним соглашение до декабря 2024 года. Экс-защитник Атлетико стал не первым звёздным новичков "бело-синих". Ранее этот аматорский клуб подписал экс-игрока Реала Сосьедад Чори Кастро.

Отметим, что Поронгос будет участвовать не только в региональной лиге чемпионата Уругвая, но и в национальном Кубке.

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