Півроку тому Годін повісив бутси на цвях після того, як його контракт із Велесом Сарсфілдом було завершено. Він оголосив про завершення кар'єри і мав тихо піти на пенсію. Однак до 38-річного ветерана звернувся аматорський уругвайський клуб Поронгос де Флорес, і Дієго не зміг відмовитися від такого задоволення.

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Як інформує офіційний Твіттер клубу, Годін підписав із ним угоду до грудня 2024 року. Екс-захисник Атлетіко став не першим зірковим новачком "біло-синіх". Раніше цей аматорський клуб підписав екс-гравця Реала Сосьєдад Чорі Кастро.

Зазначимо, що Поронгос братиме участь не тільки в регіональній лізі чемпіонату Уругваю, а й у національному Кубку.

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