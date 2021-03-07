"Это был действительно тяжелый матч на стадионе с не качественным газоном, но мы должны были реализовывать свои моменты, которых у нас было предостаточно. Трудно побеждать, когда вы упускаете такие шансы, которые были у нас.

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Мы должны были победить сегодня, оглядываясь на те моменты, которые нам удалось создать. Из-за плохой реализации мы должны винить в потере очков только себя. Мы полностью доминировали в первом тайме, но соперник усложнял игру большим количеством забросов. Мы создавали моменты и должны были выиграть с преимуществом в два-три гола. Но если вы даете хоть какую-то надежду любой команде в АПЛ, то она обязательно воспользуется этим", – цитирует Артету BBC.

Напомним, "канониры" не удержали победу над Бернли (1:1), позволив сопернику забить курьезный гол. Эта ничья оставила лондонцев десятыми, а Бернли с 30 пунктами расположился на 15 строчке.

Лестер на последних минутах вырвал победу над Брайтоном и поднялся на вторую строчку АПЛ, опередив МЮ