Керівництво середняка англійської Ліги 2 Олдхема вказало на двері головному тренеру команди Харрі К'юеллу. Колишній півзахисник очолив команду перед стартом сезону.

Австралійський фахівець від сьогодні не виконує обов'язків керманича "сов", повідомляє офіційний сайт клубу.

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К'юелл звільнений на фоні непереконливих результатів Олдхема. У 2021 році Атлетік здобув лише 3 перемоги за 11 турів чемпіонату. Наразі "сови" посідають 16-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту на 10 очок.

Олдхем – третій клуб у тренерській кар'єрі Харрі К'юелла. Раніше він працював із Кроулі Таун і Ноттс Каунті. Найкращі роки ігрової кар'єри австралієць провів у Лідсі та Ліверпулі на зламі тисячоліть.

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