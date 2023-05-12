"После развала Союза мы с Михайличенко ездили на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь приближался чемпионат мира-1994. Нам обещали невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве.

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Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: "Мы украинцы, киевляне, и ни на каких условиях выступать за Россию не будем". Это был первый и последний разговор на эту тему.

Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко, Юран. Они были моложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были старшими и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали", – поделился Кузнецов в интервью Fanday.

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