"За последние 20-25 лет точно не помню, чтобы Динамо выглядело так беспомощно. Возможно, в еврокубках что-то такое и было, но в чемпионате я на своей памяти такого не припомню.

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Предсезонная подготовка прошла нормально, Мирча Луческу ничего не выдумывал, было много контрольных матчей с сильными соперниками. "Бело-синие" раньше других начали работу, так что до начала чемпионата должны были быть на голову сильнее конкурентов, поскольку многие команды набирали футболистов едва ли не по остаточному принципу, и времени на подготовку к официальным матчам у них было гораздо меньше. Но получается, что сейчас Динамо – одна из худших команд. А разговоры о большом количестве разъездов – неубедительны.

Наверное, президент клуба разговаривал с футболистами, которым должно быть стыдно выглядеть так в Европе. По-видимому, многие игроки не понимают, что значит футболка Динамо. А относительно предстоящего поединка с АЕКом и шансов на выход в плей-офф Лиги конференций – пусть динамовцы вспомнят прошлый сезон, в котором победила итальянская Рома. Выходит, можно найти мотивацию для этого турнира.

Пол страны болеет за Динамо, но такого провала никто не помнит. В такое время наоборот нужно, чтобы команда приносила радость, а ее нет. Очень надеюсь, что у динамовцев проснется гордость и желание позитивно удивить своих болельщиков", – сказал Кузнецов в комментарии РБ.

Напомним, после 4-х туров АЕК идет в турнирной таблице группы В третьем с тремя баллами, Динамо без очков. Победа оставляет киевлянам шанс пробится в Лигу конференций. Начало встречи в 19:45.

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