Леганес уволил Пеллегрино – специалист не доверял украинцам

Испанский Леганес остался без главного тренера.

Маурисио Пеллегрино уволен с поста наставника Леганеса, сообщает официальный сайт клуба.

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48-летний специалист возглавил испанскую команду летом 2018-го. В текущем сезоне Примеры после 9-ти туров Леганес замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 2 очка.

Напомним, в прошлом сезоне среди подопечных Пеллегрино был также украинский вратарь Реала Андрей Лунин. Однако аргентинский специалист редко давал Андрею место в стартовом составе. В команде до сих пор находится еще один украинский защитник – Василий Кравец, который также не получает игровой практики.

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