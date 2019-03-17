Леганес дома уступил Жироне – Кравец провел неодзнозначний матч

Леганес двух украинцев встречался с Жироной в 28-м туре испанской Примеры. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Андрей Лунин в прошлом туре прекрасно проявил себя в игре с Атлетико. Однако наставник Леганеса сразу сказал, что голкипер сборной Украины вернется на скамейку, когда его конкурент Иван Кульяр отбудет дисквалификацию. Так и произошло – матч с Жироной Лунин начал в запасе. Зато Василий Кравец сохраняет за собой место в старте "пепинерос" – сегодня он в четвертый раз подряд занял позицию левого латераля.

"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой Лунина

Жирона значительно лучше начала встречу и на 13-й минуте вышла вперед. Кристиан Порту забил с передачи Борха Гарсии. Кравец до последнего преследовал автора гола и пытался помешать ему – не удалось. Через 10 минут Порту в быстрой атаке оформил дубль.

К концу первого тайма Муньеса и Хуанпе могли убивать любую интригу, однако сначала классный сейв выдал конкурент Лунина Куэльяр, а затем за Леганес сыграл каркас ворот. Кстати, именно неудачная игра Кравца на стандарте позволила Хаунпе проверить на прочность перекладину.

Хозяева явно уступали сопернику в остроте моментов, а одним из самых опасных в составе "пепинерос" до перерыва был наш Василий. На 19-й минуте сольный проход Кравца через полуфланг завершился заблокированным ударом.

В середине тайма он неплохо подал на голову Эн-Несири, а ближе к перерыву перехватил мяч в центре поля и пробил из-за пределов штрафной в ближнюю шестерку – парировал голкипер. Таким образом украинец создал 3 из 4 моментов Леганеса в первой половине встречи.

Карта ударов и передач Кравца:

После перерыва Леганес перехватил инициативу и создал немало перспективных шансов, но забить Жироне никак не мог. Творческая работа Кравца в эти минуты заключалась в постоянных подачах в штрафную. Большинство из них не находили адресатов и легко читались каталонцами. В итоге у украинца всего 2 точных кросса из 8 попыток.

Что касается оборонительных показателей Василия, то стоит отметить 4 отбора, 2 перехвата и 50% выигранных дуэлей. Неоднозначный матч в исполнении украинца, ведь 2 ключевые передачи, острый удар, хорошая активность впереди перекрылись ошибками в собственных владениях.

Статистика Василия Кравца:

От статистических порталов Кравец получил неплохие оценки, как для поражения 0:2. SofaScore – 7, WhoScored – 6.5. В обоих случаях это третий балл в составе Леганеса.

Жирона набрала 34 очка и вышла на 12 место Примеры, а Леганес с 33 баллами оказался на 14 строчке турнирной таблицы.

Кравец дебютировал за Леганес против Реала: травма, плохая статистика и хорошие отзывы, а Лунину снова обещают шансы