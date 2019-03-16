Леганес вдома поступився Жироні – Кравець бив по воротах, активно загострював, але помилявся в обороні

Леганес двох українців зустрічався з Жироною в 28-му турі іспанської Прімери. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Андрій Лунін в минулому турі чудово проявив себе в грі з Атлетіко. Однак наставник Леганеса відразу сказав, що голкіпер збірної України повернеться на лаву, коли його конкурент Іван Кульяр відбуде дискваліфікацію. Так і сталося – матч з Жироною Лунін розпочав у запасі. Натомість Василь Кравець зберігає за собою місце в старті "пепінерос" – сьогодні він вчетверте поспіль зайняв позицію лівого латераля.

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Жирона значно краще розпочала зустріч і на 13-й хвилині вийшла вперед. Крістіан Порту забив з передачі Борхи Гарсії. Кравець до останнього переслідував автора гола та намагався завадити йому – не вдалося. Через 10 хвилин Порту у швидкій атаці оформив дубль.

До кінця першого тайму Муньєса та Хуанпе могли вбивати будь-яку інтригу, однак спершу класний сейв видав конкурент Луніна Куельяр, а потім за Леганес зіграв каркас воріт. До речі, саме невдала гра Кравця на стандарті дала змогу Хаунпе перевірити на міцність поперечку.

Господарі явно поступалися супернику в гостроті моментів, а одним з найнебезпечніших в складі "пепінерос" до перерви був наш Василь. На 19-й хвилині сольний прохід Кравця через півфланг завершився заблокованим ударом.

У середині тайму він непогано подав на голову Ен-Несірі, а ближче до перерви перехопив м'яч у центрі поля та пробив з-за меж штрафного в ближню шістку – парирував голкіпер. Таким чином українець створив 3 з 4 моментів Леганеса у першій половині зустрічі.

Карта ударів і передач Кравця:

По перерві Леганес перехопив ініціативу та створив чимало перспективних шансів, але забити Жироні ніяк не міг. Творча робота Кравця в ці хвилини полягала в постійних подачах у штрафний майданчик. Більшість з них не знаходили адресатів і легко читалися каталонцями. У підсумку в українця лише 2 точні кроси з 8 спроб.

Що стосується оборонних показників Василя, то варто відзначити 4 відбирання, 2 перехоплення та 50% виграних дуелей. Неоднозначний матч у виконанні українця, адже 2 ключові передачі, гострий удар, хороша активність попереду перекрилися помилками у власних володіннях.

Статистика Василя Кравця:

Від статистичних порталів Кравець отримав непогані оцінки, як для поразки 0:2. SofaScore – 7, WhoScored – 6.5. В обох випадках це третій бал в складі Леганеса.

Жирона набрала 34 очки та вийшла на 12 місце Прімери, а Леганес з 33 балами опинився на 14 сходинці турнірної таблиці.

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