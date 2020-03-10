Леднев пообещал во втором этапе УПЛ доказать, что Заря сильнее Десны

Полузащитник Динамо Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за Зарю, прокомментировал поражение от Десны (0:1) в 22-м туре УПЛ.

"Понятно было, что в шестерках впереди еще много матчей. Поэтому эта встреча кардинально ничего не изменит. Очень хотелось выиграть, так было бы легче. Но ничего, в шестерке докажем, что мы лучше", – сказал Леднев в эфире программы Профутбол.

Шахтер против Зари и второе подряд львовское дерби – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Напомним, что отчетный поединок был последним в рамках первого этапа УПЛ. Благодаря победе Десна приблизилась к Заре на расстояние одного очка и помешала луганчанам остаться на втором месте перед разделением на шестерки.

К слову, Леднев стал настоящим открытием в текущем сезоне чемпионата Украины – игрок провел 19 матчей за Зарю, забив 11 голов и отдав 3 результативные передачи.

"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR