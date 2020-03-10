Лєднєв пообіцяв у другому етапі УПЛ довести, що Зоря сильніша за Десну

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який виступає на правах оренди за Зорю, прокоментував поразку від Десни (0:1) в 22-му турі УПЛ.

"Зрозуміло було, що в шістках попереду ще багато матчів. Тому ця зустріч кардинально нічого не змінить. Дуже хотілося виграти, так було б легше. Але нічого, в шістці доведемо, що ми кращі", – сказав Лєднєв в ефірі програми Профутбол.

Шахтар проти Зорі та друге поспіль львівське дербі – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру

Нагадаємо, що звітний поєдинок був останнім в рамках першого етапу УПЛ. Завдяки перемозі Десна наблизилася до Зорі на відстань одного очка і завадила луганцям залишитися на другому місці перед поділом на шістки.

До слова, Лєднєв став справжнім відкриттям у поточному сезоні чемпіонату України – гравець провів 19 матчів за Зорю, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR