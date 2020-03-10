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Лєднєв пообіцяв у другому етапі УПЛ довести, що Зоря сильніша за Десну

09:26 267 Читать на русском
Лєднєв пообіцяв у другому етапі УПЛ довести, що Зоря сильніша за Десну
Богдан Лєднєв / фото: Зоря

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який виступає на правах оренди за Зорю, прокоментував поразку від Десни (0:1) в 22-му турі УПЛ.

21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
 
Максим Луньов 45+4’
21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
45+4’ Максим Луньов

"Зрозуміло було, що в шістках попереду ще багато матчів. Тому ця зустріч кардинально нічого не змінить. Дуже хотілося виграти, так було б легше. Але нічого, в шістці доведемо, що ми кращі", – сказав Лєднєв в ефірі програми Профутбол.

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Нагадаємо, що звітний поєдинок був останнім в рамках першого етапу УПЛ. Завдяки перемозі Десна наблизилася до Зорі на відстань одного очка і завадила луганцям залишитися на другому місці перед поділом на шістки.

До слова, Лєднєв став справжнім відкриттям у поточному сезоні чемпіонату України – гравець провів 19 матчів за Зорю, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

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Теги
Десна - Зоря Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
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