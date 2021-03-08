"Когда приезжаем в другую страну, обязательно идем на экскурсию. Луческу говорит, что со всеми командами делает экскурсии, чтобы игроки знали историю города, в котором были, чтобы было что рассказать детям.

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Он хочет, чтобы мы развивались во всех планах. Наверное, за последний год больше всего понравился Будапешт. Я там был первый раз. Слышал, что красиво, это действительно так", – сказал Леднев в интервью Youtube-каналу Динамо.

К слову, ближайший выезд запланирован в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы с Вильярреалом (18 марта). Первый поединок между командами состоится 11 числа в Киеве на НСК Олимпийский.

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