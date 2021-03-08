"Коли приїжджаємо в іншу країну, обов'язково йдемо на екскурсію. Луческу каже, що з усіма командами робить екскурсії, щоб гравці знали історію міста, в якому були, щоб мали що розповісти дітям.

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Він хоче, щоб ми розвивалися у всіх планах. Напевне, за останній рік найбільше сподобався Будапешт. Я там був перший раз. Чув, що красиво, це дійсно так", – сказав Лєднєв в інтерв'ю Youtube-каналу Динамо.

До слова, найближчий виїзд запланований в Іспанію на матч 1/8 фіналу Ліги Європи з Вільяреалом (18 березня). Перший поєдинок між командами відбудеться 11 числа в Києві на НСК Олімпійський.

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