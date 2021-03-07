"В Лиге Европы нет слабых команд. Кто бы нам не попался, все сильные и амбициозные. Вильярреал – сильная команда из сильнейшего чемпионата Испании, достойно там играет. Нужно настраиваться и играть. Если хотим прогрессировать, надо постараться пройти как можно дальше.

Луческу продолжил эпично отвечать на призывы ультрас уйти из Динамо

Атмосфера на стадионе была превосходной. Настоящие болельщики поддерживают Динамо, а на тех, кто что-то пытается продемонстрировать, ни я, ни, надеюсь, Луческу не обращаем внимания. Меня интересует только игра моей команды", – сказал Суркис в эфире ПроФутбол.

К слову, акции протеста самых активных поклонников Динамо начались с первого дня работы румынского специалиста в Киеве. С возвращением зрителей на трибуны стадионов ультрас постоянно вывешивают баннер с надписью "Lucescu go away" (Луческу убирайся – прим. Футбол 24) и скандируют этот лозунг.

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