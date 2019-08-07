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Леднев назвал основное преимущество Скрипника над Вернидубом

7 августа 23:48 37 Читати українською
Леднев назвал основное преимущество Скрипника над Вернидубом
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Хавбек Зари Богдан Леднев рассказал об особенностях тренировочного процесса команды после смены тренера.

 

"С приходом нового тренера больше стали играть вперед, хотя раньше больше действовали на контратаках. Стараемся больше играть на мячах, проводить позиционные атаки.

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Есть некоторые требования, которые отличаются, но моя позиция на поле осталась без изменений", – цитирует Леднева официальный сайт клуба.

Напомним, после прошлого сезона Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера луганского клуба, а на его место пригласили Виктора Скрипника.

Уже 8 августа Заря начнет свой путь в квалификации Лиги Европы выездным матчем против ЦСКА София. Начало встречи в 20:30.

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Лига Европы Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Виктор Скрипник Богдан Леднев Богдан Леднев ЦСКА София - Заря Заря Заря
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