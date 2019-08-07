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ЦСКА София – Заря: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

19:31 12 Читати українською
ЦСКА София – Заря: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника
Виктор Скрипник / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил силу ЦСКА София накануне очной встречи в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ.

 

"Заря всегда проходила третий отборочный раунд? Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то мы не хотим ее нарушать. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что завтра нам будет противостоять сильный соперник, который тоже желает пройти дальше.

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Отсутствие Громова? Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки травмируются, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться.

Громова заменит Русин? У нас, кроме него, достаточно квалифицированных игроков, которые могут заменить Артема. Русин в том числе.

Сильные стороны ЦСКА София? Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду несколько матчей назад. Команда изменилась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Поединок ЦСКА София – Заря состоится 8 августа, начало в 20:30.

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