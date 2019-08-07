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Лєднєв назвав основну перевагу Скрипника над Вернидубом

7 серпня 23:45 286 Читать на русском
Лєднєв назвав основну перевагу Скрипника над Вернидубом
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв розповів про особливості тренувального процесу команди після зміни тренера.

 

"З приходом нового тренера більше стали грати вперед, хоча раніше більше діяли на контратаках. Намагаємося більше грати на м'ячах, проводити позиційні атаки.

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Є деякі вимоги, які відрізняються, але моя позиція на полі залишилася без змін", – цитує Лєднєва офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після минулого сезону Юрій Вернидуб покинув посаду головного тренера луганського клубу, а на його місце запросили Віктора Скрипника.

Вже 8 серпня Зоря розпочне свій шлях у кваліфікації Ліги Європи виїзним матчем проти ЦСКА Софія. Початок зустрічі о 20:30.

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Теги
Ліга Європи Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Віктор Скрипник Віктор Скрипник Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв ЦСКА Софія - Зоря Зоря Зоря
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