Фехервар намерен арендовать Леднева как минимум до конца сезона с опцией выкупа игрока, сообщает журналист Эндрю Тодос в твиттере.

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Переходу может помочь то, что хавбек не поехал на зимние сборы в составе Динамо. Адаптироваться Ледневу в новом клубе помогут уже выступающие в составе Фехервара Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Добавим, что Богдан появлялся на поле в составе Динамо в 10 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.

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