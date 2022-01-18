Леднев может продолжить карьеру в Венгрии, став одноклубником Петряка и Макаренко
Полузащитник Динамо Богдан Леднев получил вариант продолжения карьеры за пределами Украины.
Фехервар намерен арендовать Леднева как минимум до конца сезона с опцией выкупа игрока, сообщает журналист Эндрю Тодос в твиттере.
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Переходу может помочь то, что хавбек не поехал на зимние сборы в составе Динамо. Адаптироваться Ледневу в новом клубе помогут уже выступающие в составе Фехервара Евгений Макаренко и Иван Петряк.
Добавим, что Богдан появлялся на поле в составе Динамо в 10 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.
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