Лєднєв може продовжити кар'єру в Угорщині, ставши одноклубником Петряка та Макаренка
Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв отримав варіант продовження кар'єри за межами України.
Фехервар має намір орендувати Лєднєва щонайменше до кінця сезону з опцією викупу гравця, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у твіттері.
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Переходу може посприяти те, що хавбек не поїхав на зимові збори у складі Динамо. Адаптуватись Лєднєву в новому клубі допоможуть Євген Макаренко та Іван Петряк, які вже виступають у складі Фехервара.
Додамо, що Богдан з'являвся на полі у складі Динамо в 10 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.
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