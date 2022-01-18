Фехервар має намір орендувати Лєднєва щонайменше до кінця сезону з опцією викупу гравця, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у твіттері.

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Переходу може посприяти те, що хавбек не поїхав на зимові збори у складі Динамо. Адаптуватись Лєднєву в новому клубі допоможуть Євген Макаренко та Іван Петряк, які вже виступають у складі Фехервара.

Додамо, що Богдан з'являвся на полі у складі Динамо в 10 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.

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