Сегодня, 17 января, Динамо начинает первый из трех зимних сборов, который состоится в Испании, в провинции Аликанте. "Бело-синие" уже прибыли в аэропорт Борисполь и готовятся к вылету, который запланирован на 9:00, сообщает официальный сайт Динамо.

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Назар Волошин, Владимир Бражко.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Владислав Кулач.

Бросается в глаза отсутствие Александра Караваева, Эрика Рамиреса, Ильи Забарного, Ильи Шкурина и Дениса Попова, однако, как отмечает пресс-служба клуба, остальные игроки первой команды присоединятся к подготовке позже. Вероятно, Рамирес пропустит сбор из-за вызова в сборную Венесуэлы, которая сыграет против Боливии (29 января) и Уругвая (1 февраля) в квалификации ЧМ-2022. Денис Попов продолжает восстановление после травмы. Уже в день прилета киевляне проведут первую тренировку.

Напомним, испанский сбор продлится 10 дней. Там киевляне проведут 4 спарринга.

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