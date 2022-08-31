Милан завершает смену владельцев. Одним из акционеров неожиданно станет звезда ЛА Лейкерса, информирует Financial Times .

Анри и Фабрегас воссоединились в одиозном клубе Серии В – экс-форвард Милана стал очередным новичком

Несколько месяцев назад фонд Elliott Management принял ставку в 1,2 млрд евро от компании RedBird, боссом которой является Джерри Кардинале. Бизнесмен объединил вокруг себя состоятельных инвесторов, среди них нашлось место для Джеймса. Капитал баскетболиста составляет около 1 млрд долларов.

Стоит отметить, что у Леброна уже есть опыт вложения денег в футбол. В 2011-м он приобрел 2% акций Ливерпуля за 5 млн фунтов стерлингов. Сейчас мерсисайдцев оценивают более чем в 4,45 миллиарда долларов.