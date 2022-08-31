Леброн Джеймс инвестирует в Милан – у известного баскетболиста уже есть опыт в футболе
Звезда НБА Леброн Джеймс охотно инвестирует в разные проекты. В ближайших планах – стать акционером Милана.
Милан завершает смену владельцев. Одним из акционеров неожиданно станет звезда ЛА Лейкерса, информирует Financial Times.
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Несколько месяцев назад фонд Elliott Management принял ставку в 1,2 млрд евро от компании RedBird, боссом которой является Джерри Кардинале. Бизнесмен объединил вокруг себя состоятельных инвесторов, среди них нашлось место для Джеймса. Капитал баскетболиста составляет около 1 млрд долларов.
Стоит отметить, что у Леброна уже есть опыт вложения денег в футбол. В 2011-м он приобрел 2% акций Ливерпуля за 5 млн фунтов стерлингов. Сейчас мерсисайдцев оценивают более чем в 4,45 миллиарда долларов.
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