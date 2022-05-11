Ведущие футболисты мира традиционно имеют высокие места в рейтингах спортсменов-богачей.

Сайт Sportico обнародовал рейтинг сотни спортсменов, которые заработали больше всех за последние 12 месяцев.

Месси получил спонсорский контракт, от которого отказался Роналду

На вершине списка оказался Леброн Джеймс. Звезда Лос-Анджелес Лейкерс за год обогатился на 126,9 млн долларов – 36,9 млн зарплаты и призовых и 90 млн за неспортивную деятельность. Далее следуют три подряд футболиста – Лионель Месси (122 млн), Криштиану Роналду (115 млн) и Неймар (103 млн).

(вертикаль – зарплата и призовые, горизонталь – неспортивная деятельность)

В общей сложности в топ-100 попали 13 футболистов, а больше всего представителей у баскетбола – 36.