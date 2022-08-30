Представитель Серии В поделился двумя громкими новостями. Первая – Тьерри Анри стал миноритарным акционером, сообщает официальный сайт клуба.

"Это лучше, чем МЛС": Фабрегас присоединился к клубу Серии В

Легендарный француз воссоединится со своим давним партнером по выступлениям в Арсенале – Сеском Фабрегасом. Правда, 35-летний испанец продолжает игровую карьеру. Его новым одноклубником стал Патрик Кутроне, добавляет сайт Комо. Экс-форвард Милана подписал 3-летний контракт и в родном городе попытается реанимировать карьеру после серии ужасных аренд.

Громкие подписания пока не способствуют хорошим результатам Комо. Команда позорно вылетела из Кубка Италии (1:5 от Специи), а Серию В начала со скромных 2 очков в 3 турах.

Аталанта с Малиновским не без проблем одолела Верону, экс-конкурент Довбика помог Салернитане разгромить Сампдорию