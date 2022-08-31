Мілан наразі завершує зміну власників. Одним з акціонерів несподівано стане зірка ЛА Лейкерс, інформує Financial Times.

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Кілька місяців тому фонд Elliott Management прийняв ставку в 1,2 млрд євро від компанії RedBird, босом якої є Джеррі Кардінале. Бізнесмен об'єднав навколо себе заможних інвесторів, серед них знайшлось місце для Джеймса. Капітал баскетболіста становить близько 1 млрд доларів.

Варто зауважити, що Леброн вже має досвід вкладання грошей у футбол. У 2011-му він придбав 2% акцій Ліверпуля за 5 млн фунтів стерлінгів. Зараз мерсисайдців оцінюють у понад 4,45 мільярда доларів.

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