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Лебеденко: Возможно, заслуживали ничью, но счет на табло

13 августа 06:00 3 Читати українською
Лебеденко: Возможно, заслуживали ничью, но счет на табло
Орест Лебеденко / Фото: ФК Карпаты

Защитник Карпат Орест Лебеденко поделился впечатлениями от матча против Зари.

"Очень неприятно, что мы проиграли сегодня. Возможно, заслужили ничью, однако счет на табло. Сейчас уже ничего не изменишь.

Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Считаю, что победил тот, кто лучше реализовал свои моменты. По сути, у нас их было мало, но с каждой игрой, на мой взгляд, мы добавляем. Как-никак, второй тайм сегодня был более стабильным, чем в предыдущих матчах.

Мотивация? Нам всегда ее хватает, надо выходить и доказывать, что мы сильнее", – цитирует футболиста официальный сайт Карпат.

Заря на выезде победила Карпаты

Украина4 тур

Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 1
Заря
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Карпаты Карпаты Орест Лебеденко Орест Лебеденко Карпаты - Заря
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