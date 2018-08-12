Лебеденко: Возможно, заслуживали ничью, но счет на табло

Защитник Карпат Орест Лебеденко поделился впечатлениями от матча против Зари.

"Очень неприятно, что мы проиграли сегодня. Возможно, заслужили ничью, однако счет на табло. Сейчас уже ничего не изменишь.

Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Считаю, что победил тот, кто лучше реализовал свои моменты. По сути, у нас их было мало, но с каждой игрой, на мой взгляд, мы добавляем. Как-никак, второй тайм сегодня был более стабильным, чем в предыдущих матчах.

Мотивация? Нам всегда ее хватает, надо выходить и доказывать, что мы сильнее", – цитирует футболиста официальный сайт Карпат.

Заря на выезде победила Карпаты