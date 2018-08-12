Лебеденко: Можливо, заслуговували на нічию, але рахунок на табло

Захисник Карпат Орест Лебеденко поділився враженнями від матчу проти Зорі.

"Дуже неприємно, що ми програли сьогодні. Можливо, заслужили на нічию, однак рахунок на табло. Зараз вже нічого не зміниш.

Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вважаю, що переміг той, хто краще реалізував свої моменти. По суті, у нас їх було мало, але з кожною грою, як на мене, ми додаємо. Як-не-як, другий тайм сьогодні був більш стабільним, ніж у попередніх матчах.

Мотивація? Нам завжди її вистачає, треба виходити і доводити, що ми сильніші", – цитує футболіста офіційний сайт Карпат.

Зоря на виїзді перемогла Карпати