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Лебеденко: Можливо, заслуговували на нічию, але рахунок на табло

13 серпня 06:00 4 Читать на русском
Лебеденко: Можливо, заслуговували на нічию, але рахунок на табло
Орест Лебеденко / Фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Орест Лебеденко поділився враженнями від матчу проти Зорі.

"Дуже неприємно, що ми програли сьогодні. Можливо, заслужили на нічию, однак рахунок на табло. Зараз вже нічого не зміниш.

Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вважаю, що переміг той, хто краще реалізував свої моменти. По суті, у нас їх було мало, але з кожною грою, як на мене, ми додаємо. Як-не-як, другий тайм сьогодні був більш стабільним, ніж у попередніх матчах.

Мотивація? Нам завжди її вистачає, треба виходити і доводити, що ми сильніші", – цитує футболіста офіційний сайт Карпат.

Зоря на виїзді перемогла Карпати

Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 1
Зоря
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Теги
Карпати Карпати Орест Лебеденко Орест Лебеденко Карпати - Зоря
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