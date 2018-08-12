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Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

20:47 328 Читать на русском
Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зоря на виїзді мінімально обіграла львівські Карпати. Дивіться відео гола та найкращі моменти матчу.

У 4 турі УПЛ Карпати приймали Зорю.

Гості активно проводили поєдинок та мали декілька нагод для взяття воріт суперника. На 17-й хвилині матчу Артем Федецький виніс "смугастого" з лінії воріт.

Зоря на виїзді перемогла Карпати

Карпати відповіли ударом Шведа, чудовий сейв виконав Махарадзе. Втім, наприкінці поєдинку Зоря зуміла забити переможний гол.

Чемпіонат України 2018/2019, 4-й тур

Карпати – Зоря – 0:1

Гол: Харатін, 77

Федецький рятує Карпати

Сейв Махарадзе

Гол Харатіна

Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 1
Зоря
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