Зоря на виїзді перемогла Карпати

Зоря в рамках 4-го туру УПЛ мінімально переграла Карпати. Детальний звіт по матчу читайте на Футбол 24.

Перший тайм був досить рівним, хоча Карпати у атаці виглядали більш креативними та ініціативними. Моментів довелося чекати досить довго, однак всі вони були дуже якісними. Футбол взагалі радував своєю відкритістю і яскравістю.

Так, на 13-й хвилині Мякушко міг забити прямим ударом з 35-40 метрів, однак м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої штанги. Протягом 17-23-ї хвилин команди могли змінити рахунок кілька разів, однак не реалізували жоден зі 100-відсоткових моментів: на 17-й Рафаель вийшов один на один та перекинув Кучинського, однак м'яч з лінії виніс Федецький; через хвилину вже Швед опинився перед голкіпером, однак його удар Махарадзе відбив, після чого Лєднєв вискочив у штрафний під кутом та пробив у ближній кут – тепер вже відбивав Кучинський. На 23-й хвилині голкіпер Карпат парирував класний дальній удар Сіласа, а на 34-й врятував Карпати після підступної подачі зі штрафного, коли м'яч вискочив прямо перед ним, та ще й підскочив. Словом, Карпати були більш активними, а Зоря – більш гострою.

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Другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Правда, моменти тут посипалися з перших секунд, коли Мірошниченко увірвався у штрафний та пробив у дальній кут – повз ворота. Карпати у першій половині даного тайму взагалі грали краще, однак реально гольовий момент був створений лише одного разу – на 61-й хвилині Швед головою пробивав у дев'ятку з кількох метрів після подачі Мякушка. Зоря після цього прокинулася та почала швидше та ширше грати на контратаках, в результаті чого було створено ряд вбивчих моментів. Так, кілька ударів вдалося Хомченовському, найбільш гострий з яких вийшов на 69-й хвилині: Дмитро пробив з лінії штрафного у ближній кут, Кучинський парирував перед собою, а добивання Рафаеля блокував Мірошниченко! Через дві хвилини Карпати могли покарати за марнотратство, однак удар Гуцуляка потилицею після кутового пройшов над поперечиною.

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Зрештою, конкретика Зорі взяла гору на 77-й хвилині: Хомченковський пройшов по лівому флангу та прострілив у штрафний. Лебеденко проскочив м'яч, зумівши лише його трохи призупинити, чим скористався Ігор Харатін, який розстріляв ворота з близької відстані. 0:1! Відразу ж Зоря могла забити і другий: атака два в один завершилась пасом на Хомченовського, який розстрілював Кучинського з метрів 13-ти, однак голкіпер Карпат ногою парирував удар! Карпати опинилися в нокдауні.

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Зрештою, Карпати так і не відігралися. Зоря здобула мінімальну перемогу та набрала сім очок, піднявшись на четверту позицію, в той час як Карпати залишись на восьмій сходинці. В їх активі залишається чотири очки.

Чемпіонат України 2018/2019, 4-й тур

Карпати – Зоря – 0:1

Гол: Харатін, 77