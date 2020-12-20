Леау забил самый быстрый гол в истории топ-5 лиг Европы
Нападающий Милана Рафаэль Леау молниеносно открыл счет в матче 13-го тура Серии А против Сассуоло.
Гол нападающего в ворота Сассуоло случился спустя 6,2 секунды после начала встречи и установил рекорд не только Серии А, но и топ-5 лиг Европы, сообщает Squawka.
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Как отмечает Opta, предыдущий рекорд принадлежал форварду Перудже Паоло Поджи – он в 2001 году забил через 8 секунд после начала встречи.
К слову, Леау провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Милана, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.
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