Ожидалось, что к матчу 13-го тура Серии А против Сассуоло после травмы вернется Ибрагимович, но накануне Златан получил новое повреждение, из-за которого точно не поможет одноклубникам в этом году, а, возможно, и в январе следующего.

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В заявке на сегодняшний матч не оказалось и Анте Ребича, который травмировал ногу в игре с Дженоа. Хорватского легионера в составе заменил нападающий примаверы Эмиль Робак. 17-летний швед перебрался в Милан прошлым летом из Хаммарбю, совладельцем которого является Ибрагимович.

Добавим, что матч против Сассуоло стартует в 16:00. Стефано Пиоли придется выбирать нападающего среди четырех игроков, средний возраст которых не превышает 19 лет – Леау (21), Коломбо (18), Мальдини (19), Робак (17).

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